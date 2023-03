Pour une raison qui reste à déterminer en effet, une bagarre a éclaté vers 7 h dans le quartier festif de Liège. Et Nicolas de blesser son opposant au visage et au front. Prévenue, la police est intervenue et a poursuivi le violent qui tentait de s’enfuir en rejoignant les boulevards. C’est là que Nicolas a sauté derrière les barrières et a fait une chute de 2 mètres… se blessant à la jambe. Ne sachant plus bouger, il a été emmené à l’hôpital pour se faire recoudre, avant de prendre la direction du parquet de Liège. Son dossier fera l’objet d’une procédure accélérée.