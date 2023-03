Si le salon s’adresse particulièrement aux personnes qui rencontrent des problèmes de vue, l’événement est également ouvert au public et permet, le temps d’un week-end, de se rendre compte des difficultés du quotidien lorsque l’on a des problèmes visuels.

Le salon n'a pas eu lieu depuis la crise sanitaire. ©La Lumière ASBL

Démonstrations de matériel (GSM parlant, vidéo-loupe parlante, etc.), conférences et déjeuners dans le noir, le programme est vaste. De plus, à l’occasion de la “Semaine mondiale du glaucome”, l’ophtalmologue de l’ASBL, Romain Bruninx, proposera des exposés sur le dépistage et le traitement de cette maladie chronique.

Toutes les informations sur ce week-end sont à retrouver sur le site de La Lumière.