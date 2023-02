Quel avenir pour le sous-sol de la gare Saint-Lambert ?

Nous l’évoquions voici une semaine : la gare Saint-Lambert, anciennement dénommée gare du Palais, à Liège, est en passe de subir une profonde transformation. Le chantier de rénovation/transformation débutera en effet cet été et devrait durer un an et demi… inauguration prévue fin 2024 début 2025. Un lifting très attendu pour cette gare centrale de Liège mais devenue complètement obsolète. Pour rappel, elle fut mise en service pour la première fois en 1877.