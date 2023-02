Tram : de nouvelles primes pour les commerçants

Des montants variables

Depuis le début de l’opération, ce ne sont pas moins de 541 primes qui ont été versées, avec un montant variable en fonction de la situation de l’entreprise. En effet, comme décidé en novembre 2022, les indemnités sont calculées sur base de l’impact que les travaux ont sur les affaires du commerce. Ainsi, une enseigne située sur le tracé du tram peut recevoir une aide de 9500 euros, un commerce situé à moins de 50 mètres du chantier recevra une aide de 7000 euros et un commerce situé entre 51 mètres et 200 mètres du tracé recevra une prime entre 4000 et 6000 euros, en fonction de la distance qui le sépare du chantier.

Au-delà de 200 mètres, aucune aide n’est accordée. Ce montant débloqué a pour but d’aider ces quelque 145 commerçants à pallier leur perte de revenus due aux difficultés de circulation et d’accessibilité liées aux travaux.

Le Collège a annoncé vouloir se réunir “autant de fois que nécessaire pour libérer les aides au plus vite et soutenir activement les commerçants”.

À noter que les autorités communales ont déjà manifesté leur intention de réitérer la demande d’aide aux commerçants, à la Région wallonne, pour l’année 2023. Cette demande n'a pas encore été confirmée par le ministre en charge du dossier.