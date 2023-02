Bon bilan pour le premier anniversaire de la polyclinique de la Citadelle à Visé

Près d’un an plus tard, la polyclinique atteint 1 300 patients à raison de 150 patients par mois. “Nous sommes très contents de ce chiffre, cela signifie que l’offre répond à la demande”, se félicite Jérôme Bonhomme, adjoint à la Direction Générale. “Le parti pris de revenir au plus près des patients, au plus local fonctionne”. Les deux-tiers des patients proviennent de la Basse-Meuse avec dans le top 1 Oupeye, suivi par Visé et Dalhem. “On constate que cela répond donc bien aux besoins de la population. Nous offrons un service à nos patients de la région, plus proche d’eux, mais aussi à une nouvelle clientèle puisque plus d’un patient sur dix n’a jamais mis les pieds à la Citadelle”, soit 13,5 %, alors que le taux de nouvelle patientèle “atteint 3 à 4 % sur nos sites hospitaliers actuels”.

Côté médecins, “certains sont tellement contents qu’ils ont doublé leur présence sur le site, la moitié habitant la Basse-Meuse. On remarque aussi une synergie entre eux”, ajoute Jérôme Bonhomme. “Depuis l’ouverture, on accueille aussi un diététicien et un chirurgien pédiatrique”.

Outre le site de Visé, “nous avons une collaboration avec le Centre de médecine sportive à Angleur. Un chirurgien pour l’épaule y consulte en soirée. Nous démarrons également une collaboration au Centre Gymnase d’Ans pour la création d’un centre orienté mère-enfant”.

Rappelons que le centre médical La Chapelle ouvrira le 20 mars en plein centre de Liège.