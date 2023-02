“Nos services mènent des opérations de manière régulière,” indique la police sur sa page Facebook. “Votre sécurité, notre priorité.”

Lors du contrôle d’une voiture, les inspecteurs ont découvert que le conducteur transportait une impressionnante machette, un couteau à cran d’arrêt, un couteau muni d’une lame particulièrement pointue et dentelée, mais aussi une batte de base-ball munie de vis placées sur la pointe de l’objet dans le but de provoquer encore plus de dégâts lorsque l’on porte des coups. Un devoir judiciaire a été rédigé pour détention d’armes prohibées.

Les contrôles ont permis de découvrir que trois automobilistes circulaient à bord de leur véhicule qui n’était pas assuré. Les policiers ont procédé à deux arrestations administratives de personnes se trouvant en séjour illégal sur le territoire.

Grâce à l’intervention d’un chien de la police, de la résine de cannabis a été retrouvée lors de la fouille d’un véhicule

Le contrôle a également permis la découverte de plaques volées.