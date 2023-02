Poids lourds interdits dans les quartiers de Grivegnée et Chênée !

Comme l’a en effet confirmé ce mardi 21 février le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, “les panneaux qui concrétisent la zone d’interdiction des poids lourds ont été placés par les services communaux […] Dorénavant, les poids lourds ne pourront plus utiliser les voiries de quartier comme liaison entre l’E40 et l’E25. Il s’agit d’un nouveau pas vers des quartiers plus apaisés et une meilleure sécurité routière pour les habitants de Liège”.

Travail par zone

Le débat sur l’interdiction des poids lourds à Chênée et Grivegnée n’est pas neuf… depuis toujours en effet, les habitants de ces quartiers et plus précisément des rues Jules Cralle et Gaillarmont se plaignent de l’afflux de camions sur ces axes. En cause : la volonté d’utiliser ce by-pass pour éviter le “détour” par la liaison autoroutière du tunnel de Cointe (A602) et ainsi relier les autoroutes E 40 et E 25. “On constatait en effet depuis longtemps que de nombreux chauffeurs en provenance d’Allemagne et se dirigeant vers le Luxembourg sortaient à Soumagne et rejoignaient Chênée via ces quartiers”, nous confirme-t-on au cabinet du bourgmestre, “créant de gros problèmes de sécurité dans ces quartiers”.

Passages par des voiries trop étroites, vitesse excessive et véhicules “grimpant” sur les trottoirs sont les conséquences de ces raccourcis empruntés par de trop nombreux poids lourds. En moyenne, rien que pour la rue Jules Cralle, on constate chaque année entre 15 et 20 accidents causés par ces véhicules.

”Le périmètre d’interdiction comprend concrètement une large poche entre le quai des Ardennes à la rue de Herve et englobe notamment les rues Jules Cralle et de Gaillarmont”, précise-t-on encore à la Ville de Liège. “Nous avons en effet préféré travailler par zone plutôt que de cibler les deux rues les plus problématiques car nous craignions un nouveau report de trafic, sur des voiries encore plus petites”.

Après les quais…

La décision d’interdire totalement le trafic de transit (les livraisons et les chauffeurs qui travaillent dans ces quartiers ne sont pas concernés) vient donc en appui d’autres interdictions du genre à Liège. Pour les mêmes raisons, le trafic de transit des poids lourds est déjà interdit sur les quais de la Dérivation… le passage recommandé pour relier l’autoroute E 40 à l’E 25 reste aussi la liaison du tunnel de Cointe.

Durant plusieurs mois, tout trafic de transit fut aussi interdit à Liège à la suite des inondations, lorsque la liaison du tunnel de Cointe était précisément fermée. Une situation qui se reproduira cet été, lorsqu’une nouvelle fermeture du tunnel interviendra, afin de réaliser les dernières réparations nécessaires.