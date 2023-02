Nouvelle gare Saint-Lambert : nouveau bâtiment, nouveaux accès et nouvelle esplanade…

Aujourd’hui, le dossier a sensiblement évolué et l’année 2023 devrait donc être celle du grand renouveau pour cette vieille dame qui fut mise en service pour la première fois en 1877 par les “Chemins de fer de l’État belge”. Comme on nous le confirme en effet à la SNCB, c’est en septembre dernier que le permis a été délivré par la Région wallonne. Les travaux devraient débuter cet été pour une durée d’un an et demi… découverte.

En surface

Plus accessible, plus moderne, plus fonctionnelle et plus conviviale, c’est en résumé le travail réalisé dans cette nouvelle mouture de gare Saint-Lambert qui, c’est le grand changement, ne nécessitera plus un passage en sous-sol pour rejoindre l’espace public. Comme on peut l’observer sur les plans en effet, l’accès aux quais (rehaussés en 2020 par Infrabel et la SNCB) pourra se faire directement depuis l’esplanade du côté du Cadran ainsi que depuis les nouvelles annexes du palais de justice. Des deux côtés, des escaliers couverts permettront aux voyageurs de rejoindre les quais tandis que des escalators seront installés côté palais et des ascenseurs côté esplanade ; là où la nouvelle gare sera construite.

C’est précisément sur l’actuelle plateforme accueillant un parking d’une trentaine de places que le nouveau bâtiment sera érigé… toujours minimaliste, volontairement fonctionnel. Le permis délivré prévoit en effet l’aménagement d’une esplanade de gare, piétonne (avec accès aux voies) depuis le Cadran ainsi que la construction d’un bâtiment pour les voyageurs, avec des auvents et un vaste parking pour vélos.

Au total, la surface couverte sera vaste de 630 m² "permettant de s’abriter lors d’intempéries”, précise-t-on à la SNCB, misant ici sur une gare “plus confortable mais aussi sécurisante”. Celle-ci comprendra une salle d’attente, un guichet, des sanitaires publics… “la disposition du bâtiment (NDLR : côté rue de Bruxelles) est pensée pour rendre la circulation des voyageurs simple et claire. Des écrans d’information et une sonorisation seront aussi installés pour informer les voyageurs”. On évoque encore à la SNCB un espace “doté d’un éclairage chaleureux” et une dizaine de caméras directement reliées au centre de sécurité de la SNCB.

La nouvelle gare Saint-Lambert. ©D.R.

Esplanade plus ouverte

Par rapport à l'ancienne mouture, le parking pour vélos (couvert) a été déplacé côté rue Fond Saint-Servais tandis qu’un vaste préau permet toujours de rejoindre les accès aux quais. Cette modification permet d'obtenir une esplanade centrale, "revêtue de pavés de grès sans différence de niveaux et équipées de plusieurs bancs”, précise-t-on encore à la SNCB. Sur cet espace, “on retrouvera donc un parking PMR, une zone pour les voitures partagées, un parking vélos avec contrôle d’accès d’une capacité de 80 places pour les vélos traditionnels et 7 places pour les vélos XXL. La capacité pour les vélos pourra être doublée par la suite en installant des râteliers à double hauteur. Et dans l’optique de rendre la gare accessible aux personnes à mobilité réduite, un guidage podotactile pour les malvoyants assurera la connexion entre l’arrêt de bus du Cadran et les quais”.

Pompe à chaleur et toiture végétale

Autre spécificité mise en avant pour cette nouvelle gare Saint-Lambert : son caractère durable. “Grâce à une isolation, une ventilation et un système de chauffage par pompe à chaleur, le bâtiment répondra aux nouveaux standards de performance énergétique. Il sera aussi équipé d’une toiture végétale qui couvrira la quasi-totalité de la toiture de 660 m²". L'esplanade sera quant à elle végétalisée grâce à des arbres et d’autres plantations.

Inauguration prévue fin 2024, début 2025.

La nouvelle gare Saint-Lambert. ©D.R.

La nouvelle gare Saint-Lambert. ©D.R.

La gare actuelle. ©MICHEL TONNEAU

La gare actuelle. ©MICHEL TONNEAU

Un chantier d’un an et demi et une gare inaccessible durant les congés d’été

Le chantier qui débutera donc cet été, durera un an et demi… et aura logiquement un impact sur la circulation des trains puisqu’on annonce déjà que la gare sera inaccessible durant la période des congés d’été. “Un espace d’information sera ouvert pour rediriger les voyageurs vers les bus du Tec en direction des autres gares de la région. Durant les périodes scolaires, les trains circuleront normalement et une signalétique temporaire durant le chantier sera installée pour garantir les accès vers les quais”.

Moins fréquentée que la gare des Guillemins, la gare Saint-Lambert n’en reste pas moins très utilisée au regard de sa localisation centrale et comme en témoignent ces chiffres : chaque semaine, 15.000 voyageurs y passent et plus de 200 trains s’y arrêtent chaque jour de semaine. “Avec 6 liaisons par heure, les voyageurs rejoignent facilement la gare de Liège-Guillemins en 8 minutes. Le réseau suburbain liégeois permet des connexions directes depuis et vers Herstal, Visé, Chaudfontaine, Seraing, Flémalle, Hasselt et Maastricht alors que les trains IC permettent de rejoindre directement et rapidement Huy, Namur, Charleroi et Ottignies”.