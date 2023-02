Il s’agit du placement d’un garde-corps, à l’angle de la rue de la Vieille Espérance et du pont du Many, ainsi que la réparation de garde-corps accidentés au niveau de la N604 à l’entrée du pont de Seraing.

Des mesures de circulation seront dès lors prises :

Pont du Many : la circulation sera ramenée sur la bande de gauche, rue de la Vieille Espérance, dans le sens descendant, et ce, sur une septantaine de mètres en amont du pont du Many à Seraing.

Pont de Seraing : la bande de circulation montante sur le pont venant d’Ougrée sera fermée et les véhicules emprunteront la bande aménagée sur les stries pour accéder au pont de Seraing.