”C’est une manière de se familiariser à l’environnement et au rythme universitaire, de se préparer aux études supérieures et d’aider à faire un choix d’études”, indique l’ULiège prête à les accueillir. Parallèlement aux cours, les mercredi 22 et jeudi 23 février, les élèves peuvent passer la journée avec des étudiants de l’ULiège, les accompagner pour découvrir les salles de cours, les bibliothèques, les restaurants… Une centaine d’étudiants de l’ULiège guideront ceux-ci durant ces deux jours.

En pratique, les cours sont ouverts du mercredi 22 au vendredi 24 février, de 8 h 30 à 16 heures, sur les campus de Liège (centre-ville et Sart Tilman) et de Gembloux. Vu le succès, les inscriptions pour les campus de Liège sont clôturées. Il est toujours possible de s’inscrire pour Gembloux. Programme complet et horaire des cours sur www.cours-ouverts.uliege.be