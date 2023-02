Après Alain Mathot qui s’était auto-exclu du parti l’an dernier, suite à sa condamnation pour des faits de corruption dans l’affaire de l’incinérateur Uvélia (et avant d’être exclu par le parti lui-même), Pierre Stassart, ex-échevin liégeois de l’Instruction publique et actuel conseiller communal, a été condamné ce 15 février à un an de prison avec sursis et une amende de 16.000 euros avec sursis pour la moitié pour avoir, en 2016, fait modifier les procédures lors de l’engagement dans une Haute École de la Ville de sa compagne de l’époque. Un an après avoir fait appel de cette même décision. La messe est dite…

La question qui se pose aujourd’hui au siège liégeois de la fédération du PS est donc : quid de l’avenir (socialiste) de Pierre Stassart qui, comme le rappelait ce jeudi encore Vert Ardent, “continue de siéger dans différentes instances communales et intercommunales” ? Le parti des Verts réclame prestement “des mesures politiques” à l’égard de Pierre Stassart tout comme le fait que soit cassée “la nomination frauduleuse de son ex-compagne”.

Si l’avenir de cette dernière n’est pas écrit, celui, politique, de Pierre Stassart semble toutefois bien proche de son épilogue. À l’instar d’autres élus ayant été condamnés en effet, il semble peu probable qu’il continuera à siéger à la Ville de Liège, du moins comme conseiller étiqueté PS.

Le PS Liégeois ne tardera d’ailleurs pas à trancher. Ce vendredi, le Comité fédéral de la fédération liégeoise du PS se réunira pour, notamment, aborder le cas Pierre Stassart. “Et c’est ce comité qui décidera de le renvoyer ou non devant la commission de vigilance”, nous explique-t-on à la fédération. Commission de vigilance qui tranchera donc pour une sanction, un blâme… ou une exclusion pure et simple du Parti.

Dans les rangs socialistes (liégeois), le doute semble de moins en moins permis. Paul Magnette a été clair à cet égard en décidant d’exclure du PS Marc Tarabella, emporté par l’affaire du Qatargate, alors que la procédure judiciaire est toujours en cours. Frédéric Daerden, qui semble déjà bien “rompu” à la nouvelle discipline du parti, ne disait pas le contraire lors de sa prise de fonction en tant que président de la Fédération liégeoise en 2021 lorsqu’il affirmait que tout “camarade” qui serait impliqué dans un scandale devrait faire un pas de côté.