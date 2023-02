Robert Rouzeeuw, ancien syndicaliste d’ArcelorMittal, devient le nouvel échevin à Seraing

Seul candidat, Robert Rouzeeuw a été désigné comme tel par le comité de la section de Seraing ce jeudi soir vers 19 heures. Un vote déroulé à main levée.

Au PS depuis 1975

Conseiller communal depuis 2019, le futur échevin est affilié au PS depuis 1975. “J’ai toujours été de gauche. Ma tante et mon oncle tenaient la Maison du peuple, le quartier général du PS. J’ai toujours baigné là-dedans”, raconte-t-il. La fibre syndicale arrivera très vite, “naturellement”. “J’ai toujours été contre l’injustice et l’envie d’aider ceux qui en ont besoin”. “En secondaire, je suivais déjà une formation syndicale”.

Originaire de la Cité du fer, il fut président de la délégation FGTB chez Arcelor-Mittal, participant aux négociations lors de la fermeture de la phase à chaud.

Attaché parlementaire

En septembre 2014, il se présente aux élections régionales et devient collaborateur de Jean-Claude Marcourt, alors ministre de l’Économie. “Jean-Claude Marcourt m’a demandé d’amener la réalité de terrain à son cabinet”. Ce qu’il poursuit auprès de la ministre Christie Morreale, comme attaché parlementaire depuis octobre 2019. Tel un relais entre la Région et les syndicats, avec la casquette de conciliateur, “je m’occupe de tout ce qui est lié au social et à l’emploi”. “Je représente la Région dans toutes les cellules de reconversion (Liberty Steel, l’Aéroport…). Mon réseau me permet de travailler sur les dossiers avec les syndicats. Le climat social est important pour la viabilité d’une entreprise”. Homme de terrain, “j’ai fait l’université de la vie”, commente le Socialiste, marié et père de quatre enfants de 26, 19, 14 et 11 ans.

Le futur échevin devrait conserver son mandat d’attaché de cabinet ; “ce n’est pas incompatible”. “Le but va être d’informer tant les élus sérésiens que la Région sur l’évolution des dossiers. Je vais essayer de travailler le plus efficacement possible”.

Si les compétences n’ont pas encore été officiellement définies, Robert Rouzeeuw devrait reprendre les matières de sa prédécesseur tels que l’Urbanisme, le Bureau technique, le Commerce, les Entreprises, et la Mobilité. Le Développement territorial pourrait cependant rester dans les mains de Déborah Géradon. “Nous devons encore discuter de la distribution ensemble. Ce qui est sûr c’est que nous allons axer nos ressources sur un travail d’équipe”.