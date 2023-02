Liège : la salle de guindailles sera prête au printemps ! (photos)

Pour rappel en effet, le besoin de trouver une nouvelle salle de fêtes était né de la reconversion du site de Val Benoît, voici déjà près de deux décennies. Le chapiteau installé en bordure de site n’avait jamais rencontré une adhésion totale de la part des autorités est des services d’urgence, en raison notamment de la proximité avec le fleuve. Durant un temps certain toutefois, il s’agissait de la “moins pire” localisation… jusqu’à ce que le site ne soit réhabilité.

Une solution avait finalement été trouvée sur un site acquis par la Ville de Liège, à Droixhe, sur le territoire de la Ville mais suffisamment éloigné des habitations et à proximité de la future ligne de tram. Et comme l’indique aujourd’hui Julien Huberland, président de la Maison des Étudiants Liégeois (Mel), si la crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur le chantier, celui-ci a finalement pu être lancé au début de cette année académique. Après la démolition de l’ancien entrepôt désaffecté que les étudiants occupaient depuis 2016, “l’entrepreneur est à présent occupé à construire la future salle telle qu’elle avait été présentée dans le projet initial”.

D’ici la fin du printemps, les étudiants liégeois pourront donc organiser les différentes guindailles en toute sécurité dans des installations développées pour leurs besoins.

”À terme, 2.800m² répartis en un petit et un grand espaces seront utilisables. Via le bail emphytéotique signé avec la Ville, nous pouvons dire qu’il s’agit d’une réelle solution à long terme qui va nous permettre de proposer une infrastructure alliant toutes les normes de sécurité nécessaires et répondant aux différents besoins des évènements. Cela permettra aux prochaines générations de se concentrer sur la réduction du risque et le folklore”, s’est réjoui Maxime Lemarchand, président de l’Association Générale des Etudiants Liégeois (AGEL).

À Droixhe. ©D.R.

Du côté la Ville de Liège, l’enthousiasme est également de mise avec la finalisation du projet… “Dans une grande ville universitaire où le folklore et la convivialité tiennent une place importante, il était indispensable de disposer d’une salle conçue pour et avec les étudiants. L’aboutissement de ce dossier complexe, démontre la maturité et l’implication des étudiants liégeois pour faire évoluer leurs guindailles dans un environnement sûr et adapté”, a commenté le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer.

Pour rappel, le coût du projet avoisine les 2 millions d’euros. Son financement repose sur plusieurs piliers dont une levée de fonds organisée au lancement du projet qui a permis de récolter plus de 120.000 euros.

Chantier en cours. ©D.R.