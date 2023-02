Liège: le palais de justice victime d’une panne de réseau

Ce jeudi, depuis cette fin de matinée, les palais de justice de Liège sont victimes d’une panne de réseau qui a d’importantes conséquences sur le déroulement des audiences. En effet, il n’est plus possible de passer des appels des salles d’audience, il n'y a plus de wifi et pire, les greffiers n’ont plus du tout accès au programme qui leur permet de réaliser les procès-verbaux d’audiences.