Etudiant spadois mort d’avoir trop bu à Liège: les parrains et marraines en appel

Pour rappel, le jeune homme âgé de 21 ans et originaire de Spa a réalisé une beuverie avec ses “parrains” et “marraines”. Le tribunal a retenu que faire boire une personne au point que celle-ci en perde la vie est fautif. Axel a été amené dans une douzaine de cafés pour y boire à chaque fois la spécialité alcoolisée. Un signal était prévu pour que le jeune homme indique qu’il n’était plus capable de boire. C’est ce qu’il a fait avant de tomber inanimé. ” Nous attendions pour traverser, il a fait le signe d’un rappeur puis il a fait un tour sur lui-même comme nous l’avions convenu. Il est tombé à genoux et a commencé à vomir au milieu du passage.”

Les secours n’ont rien pu faire

Ils ont porté le jeune homme sur le trottoir. “Il m’a regardé dans les yeux et est tombé inconscient. Je l’ai mis en position latérale de sécurité.” Cet intervenant a également mis ses doigts dans la bouche d’Axel pour “s’assurer que sa langue n’allait pas se retourner.” Les secours n’ont rien pu faire pour le malheureux. Les parties ont décidé de faire appel de leur condamnation. Le dossier sera donc examiné par les magistrats de la cour d’appel de Liège.