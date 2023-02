Pierre Stassart à nouveau condamné

Pierre Stassart, étant une personne exerçant une fonction publique, a "pris certaines initiatives et participé à la prise de différentes décisions au sein de la Ville de Liège et de la Haute École de la Ville de Liège concernant la désignation de Mme X à différents emplois de la Haute École de la Ville de Liège alors que M. Stassart et cette dame entretenaient une relation intime", avait souligné le parquet.

La dame a fourni une copie d'un certificat de casier judiciaire lorsqu'elle a postulé à un emploi alors qu'il était nécessaire de fournir un original. "L'intérêt pour le prévenu de favoriser X existe cependant en raison des liens intimes qui unissaient ces deux personnes", a relevé la cour. Les magistrats ont suivi l'avis de la partie publique. "La cour se doit d'observer qu'en favorisant la nomination de X à un poste de manière définitive, le prévenu permettait à celle-ci de bénéficier de la sécurité d'emploi et des avantages que peuvent revendiquer les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif."

Elle aurait dû être placée dernière

Le tribunal avait déjà souligné qu’il y avait eu une mise sous pression de la directrice de l’instruction publique pour faire modifier les pratiques administratives suivies jusqu’alors. Il a également participé à la prise de décision de la désignation de Mme X alors qu’il était président de l’organe de gestion de la HEL, président de la commission paritaire de l’instruction publique et membre du conseil communal.

En l'espèce, "le premier juge a parfaitement démontré que l'intervention du prévenu, en sa qualité de fonctionnaire public, à tous les stades de la procédure de nomination de X, a eu une influence sur celle-ci", a relevé la cour. "En effet, tant la modification des règles de recevabilité que de nomination a inféré dans le cours normal de la procédure de nomination de X."

La cour d'appel a estimé que son comportement avait incontestablement eu une incidence sur la candidature. "Il est clair que sans l'intervention du prévenu, en raison des règles habituellement applicables, la candidature de X aurait été déclarée irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas produit un original de son casier judiciaire."

Les modifications de l'ordre de priorité pour la nomination ont permis la nomination à titre définitif de cette dame. "X aurait dû voir sa candidature déclarée irrecevable, d'une part, et, d'autre part, sur la base du critère de l'ancienneté, elle aurait été placée la dernière en ordre utile pour une nomination."

La cour a estimé que Pierre Stassart "s'est volontairement immiscé, en raison de sa position et à plusieurs reprises, dans la procédure de nomination de X, avec laquelle il entretenait une relation intime, peu importe qu'il en ait recueilli ou non des avantages". Les magistrats ont jugé que la suspension du prononcé de la condamnation sollicitée par Pierre Stassart n'était pas adéquate.

La cour estime qu’en raison de l’importance des faits qui lui sont reprochés, il n’y a pas lieu de faire droit à cette mesure qui ne correspond pas à une juste répression des infractions déclarées établies. En outre, une telle mesure serait susceptible de banaliser dans le chef du prévenu la gravité des actes commis alors que les citoyens sont en droit d’attendre des personnes qui exercent une fonction publique un comportement irréprochable.

Sarah Rasujew