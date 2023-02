Nouveaux retards pour le tram de Liège: de rudes négociations!

”En effet, malgré les deux garanties obtenues l’an dernier à savoir le doublement des travailleurs sur le terrain et le changement de coordination entre les opérateurs sur le chantier, les résultats ne sont pas à la hauteur”, nous confirmait-on ce matin au cabinet du ministre. De retard, dans le nouveau planning, il en serait donc question. Pour rappel, la fin initiale des travaux était prévue pour août 2023 tandis que la mise en fonction était fixée 8 mois plus tard, au 25 avril 2024, ce laps de temps étant nécessaire pour réaliser des essais. Mais on parle aujourd’hui “de plusieurs mois de retard”.

Question : les délais sont-ils encore compressibles ? Y compris pour la période d’essai ? “Cela semble peu envisageable pour les essais”, nous répond-on clairement, “pour des raisons de sécurité”. Quant aux travaux en eux-mêmes…

Toute la question sera aussi de s’accorder sur les “indemnités de retard”. Aucun euro n’est en effet déboursé par la Région tant que le tram n’est pas sur les rails… Et le constructeur de ne rien toucher pour les mois de retard. Mais ce dernier pourrait “négocier” des retards “exceptionnels”, ne lui imputant pas. Comprenons que si les retards sont effectivement imputés à la crise du Covid et/ou la guerre en Ukraine ayant retardé l’approvisionnement de certains matériaux, Tram Ardent pourrait réclamer une réduction de son retard effectif. Et toucher les montants qui lui sont dus… Le beurre et l’argent du beurre.