L’échevin liégeois Pierre Stassart également condamné en appel

Pierre Stassart, 60 ans, qui était en charge de l’instruction publique à Liège a été condamné par la cour d’appel de Liège à un an de prison avec sursis et une amende de 16.000 euros avec sursis pour la moitié pour avoir, en 2016, fait modifier les procédures pour favoriser l’engagement de sa compagne dans une Haute École de la Ville de Liège. Pierre Stassart, étant une personne exerçant une fonction publique, a “pris certaines initiatives et participé à la prise de différentes décisions au sein de la Ville de Liège et de la Haute École de la Ville de Liège concernant la désignation de Mme X à différents emplois de la Haute École de la Ville de Liège alors que M. Stassart et cette dame entretenaient une relation intime”, avait souligné le parquet.