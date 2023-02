Épidémie de gale à Liège? Pas de panique…

Évoquant en effet “une recrudescence importante” des cas de gale à Liège et même “une souche résistante aux traitements classiques” qui pourrait se transmettre par les sièges en tissus dont sont équipés la plupart des bus liégeois, le conseiller Vega François Schreuer a tenu à alerter les autorités communales ce lundi soir au conseil communal sur la question ; en demandant dès lors si des mesures préventives et d’accompagnement étaient mises en place en cas de besoin.

Les chiffres donnent heureusement tort au conseiller et tordent le cou aux rumeurs.

Renseignement pris auprès de l’hôpital de la Citadelle en effet, où on citait “des dizaines de nouveaux cas par jour”, on serait pourtant bien loin de l’épidémie voire même d’une hausse quelconque de cas de gale. “En effet, sur les 15 derniers jours, nous n’avons eu que deux cas de gale à l'hôpital”, nous confirme le porte-parole du CHR de la Citadelle "et sur les derniers mois, nous en avons eu 3 en janvier, 1 en décembre, 6 en novembre et 4 en octobre”. Faible et stable donc…

Même son de cloche du côté du côté du MontLégia (CHC) où le porte-parole de l’hôpital le confirme : “nous recevons toujours quelques nouveaux cas chaque mois mais il n’y a ni hausse ni épidémie en ce moment".

La première ligne?

Comme on le précise au sein des milieux hospitaliers, il ne s’agit en aucun cas d’une pathologie grave ou urgente, “il n’est donc pas conseiller de se rendre aux urgences en cas de suspicion de gale mais bien d’aller voir son médecin généraliste”. Quid du côté de la première ligne ? Serait-elle confrontée à une recrudescence de cas de gale en région liégeoise ? Ici aussi, la réponse est “non”. En effet, du côté du Glamo (Groupement liégeois des associations et des médecins omnipraticiens), si on avoue qu’il n’existe pas de statistique officielle en Wallonie, “puisque ce n’est pas une maladie à déclaration obligatoire”, on précise également qu’il n’y a eu aucune demande de médecins généralistes réclamant une aide à la prise en charge de patients atteints de gale.

En outre, on indique encore au Glamo que, chaque année, plusieurs cas de gale sont recensés, sans qu’il y ait une saisonnalité à cette maladie. Et d’indiquer encore que les (mauvaises) conditions d’hygiène sont un facteur significatif dans ce type d’épidémie. “La dernière hausse significative avait d’ailleurs été constatée à la suite des inondations”. Mais plus rien depuis…