Dès lors chargé du secrétariat pour les affaires coloniales à 27 ans, il participera à la constitution de l’État indépendant du Congo, en homme d’affaires.

Sa première grande offrande au Congo sera importante puisqu’il s’agit du rail, le premier chemin de fer en l’occurrence qui relie Matadi à Léopoldville, sur un tracé jugé jusqu’alors infranchissable. Sans cette ligne, le pays ne valait rien, estimaient certains à l’époque.

Il fut aussi l’un des principaux acteurs du développement économique du pays par la mise en place de la Compagnie du Congo pour le Commerce et l’Industrie (1886). Outré par la façon dont les blancs se comportaient avec les autochtones, il avait aussi cette réputation d’homme de cœur. Non sans un certain regret, il mettra un terme à sa collaboration avec le Roi en 1904. Et miné par l’invasion allemande, il meurt à l’âge de 66 ans avec le grade de général major.

Et de donner son nom à Thysville (actuelle Mbanza-Ngungu). Son parcours, il le livre dans de multiples courriers envoyés à sa femme et à ses six enfants, lui qui resta toujours attaché à son Dalhem natal.