Flémalle : Il administre du Rohypnol à son bébé de 4 mois !

La fillette a été conduite dans un état second à l’hôpital. La veille, la grand-mère de l’enfant avait dit aux parents de le conduire à l’hôpital. Les parents ont déclaré ne pas avoir conduit l’enfant à l’hôpital parce qu’il était “trop tard.”

Dans un premier temps, les parents ont prétendu ne rien avoir avec les faits. La mère a même accusé l’hôpital d’être responsable de l’empoisonnement. Le père a prétendu qu’il aurait peut-être pu involontairement contaminer le lait en touchant le biberon après avoir manipulé le médicament. Une version fantaisiste car la substance active est enfermée dans une capsule justement pour éviter une ingestion accidentelle. Il a alors déclaré qu’il avait laissé un petit morceau du médicament sur la table à langer et que l’enfant aurait pu malencontreusement l’avaler. Il a fini par admettre qu’il avait volontairement donné cette substance à la fillette parce qu’elle ne voulait pas “dormir.”

Un état d’hygiène déplorable

Le pire c’est qu’il connaît particulièrement bien les effets du médicament puisqu’il s’est lui-même retrouvé aux urgences à la suite d’un malaise dû à l’ingestion de ce médicament. De plus, la petite fille se trouvait également dans un état d’hygiène déplorable. Une visite domiciliaire a permis de découvrir que la maison dans laquelle la famille vivait était un véritable dépotoir. “Je regrette sincèrement tout ce que j’ai fait”, a déclaré le prévenu. “Je n’arrive plus à dormir. Je me porte très mal. Je m’en veux.”

Un tuteur a été désigné pour la fillette. La fillette a été placée en famille d’accueil. L’avocate s’est étonnée du fait que la mère n’avait pas été poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Elle a plaidé un dommage de 5 000 euros provisionnels. Le médecin légiste n’a pas pu déterminer si la fillette gardait des séquelles à la suite des faits commis. Le tribunal rendra son jugement en mars prochain.