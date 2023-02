Des hommages après le décès de Jean-Maurice Dehousse: "Il a écrit une part de l’histoire politique du XXe siècle"

“De tous les hommes politiques auprès de qui j’aurais eu la chance de travailler, Jean-Maurice Dehousse restera sans aucun doute celui qui m’aura le plus marquée, le plus surprise aussi… tant son intelligence comme ses bons mots étaient affûtés !”, indiquait aussi Julie Fernandez-Fernandez…

“Jean-Maurice Dehousse s’en est allé et j’en ai beaucoup de peine”, a de son côté commenté Christine Defraigne. “Grand Liégeois, à l’exceptionnel parcours politique, à l’immense culture, Jean-Maurice maniait le verbe comme personne. C’est aussi la génération de mon père qui s’en va un peu plus. À sa famille, je veux dire toute mon empathie et partager avec elle cette infinie tristesse”.

Entre autres personnalités politiques, Élio Di Rupo a aussi tenu à saluer Jean-Maurice Dehousse, son prédécesseur : “Au revoir Monsieur le Ministre-President !” Je tiens à saluer la mémoire et le travail réalisé durant de nombreuses années par Jean-Maurice Dehousse. De son attaché de Cabinet que je fus au Président de Parti, je n’ai eu de cesse de reconnaître sa force de travail, son esprit éclairé et la combativité dont il faisait preuve. La Wallonie perd aujourd’hui l’un de ses plus grands serviteurs”.