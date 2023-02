Tram : le torchon brûle entre l’échevine et le président du Commerce Liégeois

Pour rappel, en ce début février 2023, alors que le chantier du tram entame sa dernière ligne droite, une annonce pour le moins mal reçue fut émise par les responsables du chantier : les travaux En Féronstrée, axe déjà fermé à la circulation automobile, occuperont toute la largeur de la chaussée… et de rendre l’axe compliqué aussi pour les piétons, sur 200 mètres et durant 2 semaines, entre la rue Saint-Georges et la place Saint Barthélemy, même si les commerces et les habitations restent accessibles.

Une annonce mal reçue donc… c’est peu de l’écrire. Extraits dudit courrier.

”La Société Royale du Commerce Liégeoise ASBL exige des explications quant à la situation inacceptable pour les commerçants qui subissent des travaux de rénovation En Féronstrée. Les travaux causent un préjudice considérable aux commerçants, obligeant les piétons à slalomer sur le chantier avec l’aide de stewards, ce qui nuit à l’image des commerces. La Société Royale du Commerce Liégeoise réclame une indemnisation à la hauteur du préjudice subi et un agenda de travaux communiqué 4 semaines à l’avance minimum, cela permet d’organiser les horaires et commandes des commerçants”.

Jean-Luc Vasseur. ©EdA

”Manque d’influence”

”Le manque de capacité de l’échevin Elisabeth Fraipont semble alarmant”, poursuit Jean-Luc Vasseur dénonçant ici une absence de communication. “Les commerçants se sentent lésés car ils sont tenus d’ouvrir leurs magasins malgré les inconvénients causés par les travaux, ce qui les empêche de toucher l’indemnité de fermeture qui leur est due. L’échevin a promis de soutenir leurs revendications, mais il semble qu’elle ait peu d’influence sur la situation”.

On l’aura compris, le torchon brûle entre l’échevinat et le Commerce Liégeois tandis que l’échevine est clairement pointée du doigt… elle qui ferait preuve d'un “manque de réactivité”, insiste le président du Commerce Liégeois. Ce qui “laisse planer de sérieux doutes sur sa capacité à défendre les intérêts des commerçants et à garantir une gestion adéquate des travaux de rénovation”. Ambiance.

Au-delà d’un agenda clair dès lors, Jean-Luc Vasseur en profite pour réclamer de l’écoute mais aussi, une nouvelle fois le renouvellement pour 2023 de l’indemnité tram, qui s’était chiffrée à 11 millions l’an dernier… “Nous soutenons que la Société Royale du Commerce Liégeois se doit d’être concertée, celle-ci ne l’a jamais été et pourtant représente plus de 1000 commerçants sur toute la région Liégeoise, sans compter que notre communication et nos services ne s’arrêtent pas à nos membres mais bien à l’ensemble des commerçants”. “Un groupe de travail concernant le chantier sera lancé dès mars avec la participation (nous l’espérons) des autorités”.

"Je ne peux pas tolérer que soit mise en cause mon action quotidienne"

Élisabeth Fraipont. ©MICHEL TONNEAU

Il fallait s’y attendre… Cible principale de la critique émise par le président du Commerce Liégeois, l’échevine du Commerce Élisabeth Fraipont à tenu à faire la lumière sur son action… et sa capacité d’action. Et de répondre point par point aux attaques : “Je tiens, tout d’abord, à rappeler que mes compétences scabinales sont limitées à la question commerciale liégeoise et, aucunement, aux décisions prises au niveau de la gestion du chantier du tram. Dès vendredi fin de journée, j’ai pris des contacts avec le bourgmestre et les commerçants concernés, ayant pris connaissance de cette phase du chantier, à l’instar des commerçants, via le dépôt à mon cabinet d’un document informatif. Le samedi, après la célébration des cérémonies de mariage dont j’ai également la charge je me suis rendue sur le terrain à la rencontre de 4 commerçants présents sur place. J’ai rencontré Monsieur Daniel Wathelet, responsable de la communication sur le Tram pour le Tec. Des contacts ont continué, dimanche, avec les commerçants et le coordinateur du chantier. Suite à mes contacts, j’ai tenu une réunion sur le terrain, ce lundi 6 février fin de matinée […] Je ne peux, dès lors, pas tolérer que soit mise en cause mon action quotidienne, sur le terrain, auprès des différents acteurs, et, en particulier des commerçants liégeois, pour tenter de limiter au maximum les impacts dommageables qui frappent ces derniers. Je suis, depuis le début du chantier, en collaboration avec les services du Bourgmestre, en recherche de solutions concrètes, qu’elles soient techniques, opérationnelles et/ou financières”.

De son côté, c’est le responsable de la Communication pour le Tec, Daniel Wathelet qui a tenu à le préciser : “Il était impossible d’anticiper ces travaux pour de multiples raisons et la bonne gestion veut, pour éviter un chantier plus long, qu’une intervention rapide soit réalisée”. Et de promettre un agenda complet dans les prochaines semaines… agenda déjà déposé par le constructeur mais qui doit encore être validé. La fin théorique du chantier est toujours fixée au mois d’août 2023.