Les dons affluent rue de la Tonne à Rocourt pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie (photos et vidéo)

Dans ce cadre, la Ville de Liège a ouvert un centre de dons pour les victimes dans son entrepôt situé rue de la Tonne n°80 à Rocourt, juste à côté de la Croix-Rouge. Depuis 14 heures ce mercredi, les dons affluent de toutes parts. Personnel communal et bénévoles de la communauté turque sont présents sur place pour réceptionner les dons et les trier avant leur destination finale.

Sur base de la liste partagée par l’AFAD (Service de gestion des catastrophes et des urgences du Ministère de l’intérieur turc), la Ville de Liège appelle aux dons matériels suivants : réchaud à gaz de camping, sac de couchage, couverture (simple et chauffante), chauffe-mains, chargeur portable et Powerbank, vêtements thermiques (bébé/enfants/adultes), gants chauds/bonnets/bérets/écharpes (bébé/enfants/adultes), couvertures polaires, pulls épais, bottes d’hiver (enfants/adultes), chaussettes d’hiver, lait en poudre pour bébés, nécessaire de toilette (couches bébés et serviettes périodiques), lampes de poche et piles neuves. “Pour des raisons de logistique seul le matériel repris dans cette liste, neuf ou d’état neuf est accepté”, précise la Ville. Les dons peuvent y être déposés encore ce jeudi jusqu’à samedi, de 9 heures à 17 heures.

Les dons affluent au centre ouvert rue de la Tonne à Rocourt en faveur des sinistrés du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. ©MICHEL TONNEAU

Pouvant compter sur la solidarité de transporteurs liégeois, “les dons récoltés partiront ensuite par camions pour Bruxelles, et de là seront acheminés par avion ou camions vers les zones sinistrées dès lundi”, indique Marc Minet, chef de cabinet du bourgmestre Willy Demeyer. “Le centre restera encore sans doute ouvert la semaine prochaine selon l’évolution des besoins de terrain”. L’action est organisée en concertation avec le Consul général de Turquie.

En parallèle, un registre de condoléances est également mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville jusqu’à ce jeudi entre 12 heures et 16 heures et via le lien https://in.liege.be/condoleances/registrecondoleance/form. La Ville de Liège invite par ailleurs celles et ceux qui souhaitent effectuer des dons financiers à se tourner vers les nombreux organismes ayant déjà lancé ce type de collecte.

Un registre de condoléances en faveur des victimes du tremblement de terre en Tuquie et en Syrie est accessible à l'hôtel de ville de Liège. ©MICHEL TONNEAU

D’autres points de collecte en province

Parmi les bénévoles du centre de dons liégeois, Omer Kocyigit, conseiller communal PS et membre du “Collectif Solidarité 2023” fait le relais entre la Ville et l’association : “Après les événements, on s’est mis en groupe avec plusieurs bénévoles pour venir en aide aux populations sinistrées, et nous avons contacté la Ville de Liège et l’ambassade de Turquie pour voir comment agir au mieux et au plus urgent. Car pour acheminer les dons sur place, il faut les autorisations”. Outre le centre de Rocourt, dès ce jeudi, d’autres points de collecte ouvriront à Blegny (CPAS), Herstal (société ARB), Saint-Nicolas (salle culturelle et cafétéria de la résidence Springuel), Seraing (magasin social du CPAS) et Verviers (ASBL Active). “Toute la province participe”. Si l’urgence est aux produits de première nécessité pour femmes et enfants, et aux vêtements chauds, “on pense qu’on aura besoin par la suite de médicaments car les hôpitaux ne tiennent plus debout”, poursuit Omer, ému. “La communauté d’origine turque est touchée par les événements qui touchent dix provinces qui représentent 13 millions de personnes, c’est énorme. Et parmi eux, beaucoup ne savent pas rentrer chez eux alors qu’il fait froid dehors. Les villes sont sans eau et sans électricité, avec les risques sanitaires à venir”.

Omer Kocyigit, membre du collectif "Solidarité 2023. ©MICHEL TONNEAU

”On doit tous aider”

”Nous n’avons pas de famille touchée, mais nous avons beaucoup de connaissances décédées”, s’attriste Halime (52 ans), venue apporter “des couvertures, des chemises, des couvre-lits, des produits d’hygiène féminin et aussi des Pampers et biberons donnés par mon fils et ma belle-fille”. “Ma belle-mère vit à Elbistan, une ville sinistrée, sans chauffage, nourriture ou eau, et personne n’arrive pour les aider. On a des nouvelles d’elle par l’intermédiaire du voisinage”.

Françoise, qui habite non loin de là, est venue apporter des pulls, anoraks, essuies et gants de toilette. “J’ai vu comme tout le monde les images sur Internet, c’est dramatique. Il me semble normal d’aider comme on peut, avec ce que l’on a”. Pour Fatima (51 ans), de la communauté marocaine, “dans ce genre de catastrophe, il n’y a pas de communauté, on doit tous aider”. Avec sa fille, elle amène vêtements chauds “car il fait froid là-bas à cette période de l’année”.

Nadia est présente aux côtés de son mari Adim, d’origine turque. Tous deux se sont portés volontaires pour trier les dons, par catégories : “hommes, femmes, enfants, ou comme ici, une caisse pour bébés. Quand une caisse est prête, on la referme”, prête à être envoyée, explique-t-elle. “J’étais déjà là lors des inondations de 2021 mais aussi l’aide apportée aux Ukrainiens. On utilise l’expérience passée pour cette nouvelle opération”.