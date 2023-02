Appel à candidatures pour la rénovation de l’ancienne Mairie d’Ougrée

”Poursuivant les rénovations d’ampleur, la Ville de Seraing, avec le concours de sa régie communale autonome Eriges, est actuellement à la recherche d’une équipe pluridisciplinaire en vue de la réhabilitation et de la rénovation énergétique de l’ancienne mairie d’Ougrée”, annonce ce jour l’échevine du Développement Territorial, Déborah Géradon. Un marché public de type “Design and Build” est lancé depuis fin janvier afin de choisir une équipe de concepteurs et de constructeurs pour cet ambitieux projet. Les candidats (architectes, ingénieurs, énergéticiens, entreprises) sont invités à soumettre leur candidature jusqu’au 30 mars prochain 14 heures, date de clôture de la première phase. Cinq équipes au maximum seront par la suite sélectionnées sur la base de références et seront invitées à déposer une esquisse et une offre.

Un intérêt architectural

Patrimoine marquant pointé au Master Plan de Seraing, l’ancienne Mairie d’Ougrée, salle actuelle du conseil communal, “présente un réel intérêt architectural, notamment en sa qualité de figure du mouvement moderniste”, note Valérie Depaye, directrice d’Eriges. Soutenu dans le cadre de la “PIV” (politique intégré de la Ville) de la Ville de Seraing, “l’enjeu du projet est de préserver et de valoriser cet immeuble symbolique tout en atteignant des performances énergétiques pour le bâtiment”, qui comprend également 2 600 m² d’anciens bureaux.

En effet, précise l’échevine de l’Environnement Laura Crapanzano, “les travaux ambitionnés par la Ville de Seraing impliquent l’amélioration de la performance énergétique afin de permettre au bâtiment de tendre vers un bilan énergétique annuel nul pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement et l’éclairage”. Plus largement, le bâtiment s’intégrera au réseau de chaleur développé dans le quartier de Trasenster. Une fois rénovée, la Mairie d’Ougrée se destine à accueillir un tiers-lieu, un espace de coworking et des TPE (très petites entreprises). “La salle restera une salle”, précise Eriges.

Un quartier en mutation

Pour rappel, le quartier d’Ougrée-Bas est en pleine mutation puisqu’une série de projets sont en cours de chantier ou de développement, tels que la salle de concert de l’OM, les Ateliers centraux, le boulevard urbain, les 300 logements étudiants, la réhabilitation du parc de Trasenster, la passerelle sur voie et l’assainissement de la rue Ferdinand Nicolay.