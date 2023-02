Liège : Ils tentent de violer une dame sans domicile fixe endormie !

Imad, 35 ans de Liège et Foad, 35 ans, d’Ixelles, ont écopé de 18 mois de prison ferme et de deux ans de prison avec sursis probatoire pour la moitié de la peine pour avoir tenté de violer une dame sans domicile fixe alors que cette dernière était profondément endormie sous l’effet de l’alcool et de médicaments. La dame était dans un tel état qui ne lui a même pas permis de se rendre compte de toute une partie de la scène alors que les deux hommes étaient à moitié nus en train de tenter de la pénétrer en même temps tout en la tenant par les bras. Les faits se sont produits dans la nuit du 5 novembre dernier.