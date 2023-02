"Depuis ce 3 janvier, 22 ETP et 16 techniciennes de surface ont été transférés à Herstal Sports en même temps que les infrastructures sportives telles que la piscine, le site sportif de la Préalle et le Hall Michel Daerden. Nous sommes pleinement opérationnels et motivés pour continuer à faire de Herstal une ville sportive en attirant, notamment, des événements de haut niveau chez nous", se réjouit Franco Ianieri, Président de Herstal Sports.

"Herstal Sports sera aussi chargée de développer une politique des sports encore plus inclusive. Il est prévu de développer une offre sportive pour les personnes porteuses de handicap et des activités de sports de rue pour les jeunes dans les quartiers. Une attention particulière au sport féminin et aux seniors est aussi au programme", complète Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. en charge des sports.

Des investissements

Au-delà de la gestion des infrastructures sportive et de leur personnel, Herstal Sports a pour mission de soutenir les clubs et les manifestations sportives, d’attirer des nouvelles disciplines, mais aussi de réaliser les investissements nécessaires. En 2023, 650.000 euros sont ainsi prévus pour le remplacement de l’éclairage et du revêtement de la piste d’athlétisme à la plaine Emile Muraille. Au même endroit, un nouvel abri à spectateurs sera installé aux abords du terrain synthétique tandis que la terrasse de la cafétéria du club de foot sera prochainement recouverte.

A la piscine, le remplacement des casiers et la rénovation des douches sont programmés. Enfin, il est prévu d’acquérir un troisième véhicule pour le transport des sportifs.

Voici le calendrier des prochains grands événements :

- Stage de Karaté Académie Leponce le 11/02/2023 dirigé par Steve Dacosta (champion d’Europe, champion du monde et champion Olympique) au hall Michel Daerden.

- Championnat régional jeunes de judo les 11-12/02/2023 au hall de la Préalle.

- Tournoi national adultes de badminton le 25-26/02/2023 au hall de la Préalle.

- Jogging du Mayeur le 12/03/2023 : premier départ à 10 heures au hall de la Préalle.

- Tournoi International Yonex de badminton jeunes le 24/09/2023 au hall de la Préalle.

- Marche gourmande le 01/10/2023 : départ du hall de la Préalle.

- Open international de karaté Christophe Leponce le 07/10/2023 au hall de la Préalle.