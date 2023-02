Frédéric Daerden, candidat à sa réélection à la présidence liégeoise du PS

Tout comme Paul Magnette est candidat à sa réélection à la tête du Parti socialiste, Frédéric Daerden est seul candidat à sa réélection à la présidence de la Fédération liégeoise du PS, tel qu’en 2021.

Ils étaient d’ailleurs tous deux réunis récemment pour l’inauguration en grande pompe du nouveau siège de la plus puissante fédération dorénavant situé dans le quartier Grand Léopold à Liège. “Aujourd’hui, je souhaite au départ de notre nouveau siège lumineux, visible et ouvert, prendre à nouveau mes responsabilités afin de poursuivre le travail collectif que nous menons depuis mars 2021”, déclare le Herstalien. “Les défis sont immenses face à la montée des populismes, des extrémismes, de la désinformation et de l’individualisme”. “Nous allons approfondir ensemble un modèle d’organisation fondé sur la transparence, l’éthique et la participation”. Entendons une volonté de s’éloigner du PS liégeois noirci ces dernières années par les affaires Publifin, Marcourt, Cristal Park, Intradel… Son projet s’articule en deux parties : l’organisation et la militance, détaillés en plusieurs points.

Cinq débats

Bien que seul candidat, cinq débats seront organisés dans différents districts de l’arrondissement de Liège pour permettre au Herstalien d’échanger avec les militants, entendre ce qu’ils ont à dire, et affiner son programme. Ce sera également l’occasion pour le chef du PS liégeois de faire remonter les préoccupations des militants et de se mettre en ordre de marche pour les élections de 2024.

Le premier débat aura lieu ce mercredi à Saint-Nicolas, le second le 15 février à Aywaille, puis le 16 février à Seraing, le 6 mars à Liège et le 7 mars à Herstal.

Les militants des 24 communes de l’arrondissement liégeois recevront leur convocation pour se rendre dans leur USC ou section locale, les 10 et 11 mars prochains, afin de voter “Oui” ou “Non” à l’élection tant de leur président de la fédération liégeoise que du Parti. Les résultats devraient être connus en fin d’après-midi le samedi même.

S’il ne fait aucun doute sur l’issue du scrutin, reste la question du taux de participation, mais aussi de l’adhésion des militants à la candidature du Herstalien, ainsi que les noms de ses vice-présidents qui l’accompagneront durant son mandat. Les actuels étant Déborah Géradon (Seraing), Willy Demeyer (Liège) et Angélique Vangossum (Sprimont).