En effet depuis quelques jours, la “tour” qui date de 1967 est équipée d’un mur de panneaux photovoltaïques. Leur installation a débuté sur l’un des pignons de la Cité administrative. D’autres s’ajouteront sur l’autre pignon ainsi que sur le toit et sur le péristyle de l’édifice. Plus de 1000 panneaux seront ainsi disposés. Dans un souci de recherche de qualité urbanistique, les éléments photovoltaïques des pignons ont été spécialement conçus pour constituer un bardage composé de feuilles de verre teinté et équipées de cellules photovoltaïques sur une superficie totale de 1 600 m². Le placement de ces structures devrait durer 6 semaines par pignon.

D’un point de vue énergétique, une consommation électrique minimale reste cependant nécessaire au fonctionnement de la Cité qui accueillera plus de 550 agents dans moins d’un an. Cette consommation doit être compensée pour l’obtention du label “Zéro Carbone”. À cet effet, près de 2800 éléments photovoltaïques sont en cours d’installation tant sur la Cité que sur différents bâtiments communaux. Ainsi, l’objectif de production électrique indépendante atteindra à terme 800,000 kW/h par an soit l’équivalent de la consommation de 228 ménages.

Les panneaux hors site seront installés à l’école Lairesse/Waleffe dans le quartier du Longdoz, à l’Ictia situé au Quai du Condroz, au Service des Travaux de la rue de Namur ainsi qu’à la Patinoire de la Médiacité. Ces dispositifs assureront la neutralité de la consommation en électricité de la Cité administrative.

Et ce n’est pat tout en matière énergétique puisque la conception de la nouvelle Cité administrative inclut également dans la régulation de sa température interne, le processus de géothermie. Il s’agira d’exploiter de l’énergie thermique contenue dans le sous-sol pour offrir, à production de CO2 minimale, la chaleur utile au bon fonctionnement d’un bâtiment de l’importance de la Cité. Plus de raccordement au gaz, c’est un principe innovant pour un édifice public de cette envergure ! Il est également à noter que le bâtiment offrira une excellente isolation thermique et donc un isolement à l’air, résultant des recouvrements performants de ses pignons et des fenêtres à double vitrage qui y sont installées.

Au niveau de la luminosité, le système d’éclairage a été conçu de manière intelligente afin de réduire les besoins en électricité. Il s’adaptera automatiquement, par un processus de “dimming” à la luminosité extérieure et sera automatisé par le système GTC (Gestion Technique Centralisée) qui permet d’éviter les consommations inutiles.

Après les tests de mise en route, les premiers déménagements seront opérés, par phase, dès la fin du mois avril.