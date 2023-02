1,9 million d’euros au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour soutenir des travailleurs licenciés chez FedEx.

En novembre dernier, la Belgique a demandé une aide financière du FEM, afin d’aider les travailleurs licenciés par TNT Express Worldwide (Euro Hub) SRL, la filiale belge de FedEx. Les licenciements résultaient de la décision de la compagnie de réduire ses activités à l’aéroport de Liège et de transférer ces opérations à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

2,3 millions au total

Le soutien aux travailleurs licenciés comprend des services de conseil et une aide à la recherche d’emploi, une reconversion professionnelle sur mesure et une formation aux compétences numériques.

Les participants peuvent également recevoir des conseils sur la manière de fonder leur propre entreprise et une subvention de démarrage d’un montant maximal de 15 000 euros. Les mesures comprennent également une série d’allocations pour les travailleurs, par exemple des incitations financières à participer à des activités de recherche d’emploi et de formation, y compris pour améliorer les compétences informatiques.

Le coût total de ces mesures est estimé à 2,3 millions d’euros, dont 85 % (1,9 million) seront pris en charge par le FEM. La Région wallonne financera les 15 % restants (400 000 euros). L’aide aux travailleurs admissibles a commencé après que l’entreprise les a licenciés. La proposition de la Commission doit maintenant être approuvée par le Parlement européen et le Conseil.

"La solidarité de l’UE est cruciale, en particulier en temps de crise. Grâce au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, nous donnerons à 559 travailleurs qui ont perdu leur emploi dans le secteur de la logistique en Belgique les moyens de relancer leur carrière. Des conseils et des formations professionnels ciblés les aideront à trouver un nouvel emploi et des subventions peuvent leur permettre de créer leur propre entreprise”, explique Nicolas Schmit, Commissaire européen à l’emploi et aux droits sociaux.