Nouvelle phase du chantier du tram en Féronstrée, à Liège : les commerçants inquiets

Annoncée vendredi dernier, cette nouvelle phase de chantier en Féronstrée, un axe important du centre-ville, devait débuter lundi et se poursuivre jusqu’au 17 février. Il s’agit de travaux de raccordement aux réseaux d’eau et de gaz des habitations et commerces, entre la rue Saint-Georges et la place Saint-Barthélemy. Le consortium Tram’Ardent, en charge du chantier du tram, indiquait que l’emprise du chantier sera agrandie de manière à occuper toute la chaussée et ainsi réduire la durée de ces travaux. Cela impliquait la mise en place d’une déviation des piétons entre 07h00 et 16h30.

Face à l’inquiétude exprimée par les commerçants, la ville de Liège s’est assurée auprès de Tram’Ardent qu’il était bien prévu d’assurer l’accessibilité à tout moment des commerces et habitations, comme le prévoit son contrat. En l’occurrence, Tram’Ardent a prévu la présence permanente de quatre personnes pour faciliter les déplacements dans la zone.

"Afin de s’assurer que Tram’Ardent puisse réaliser une communication correcte, la date de démarrage du chantier a été postposée", précise-t-on à la ville de Liège.

Par ailleurs, il a été demandé à Tram’Ardent d’améliorer la signalisation de chantier ainsi que les cheminements piétons.