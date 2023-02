Palais des Princes-Évêques : 12 ans pour restaurer les façades... avant l'intérieur !

L’annonce a été faite il y a plus d’un an déjà : la volonté du Gouvernement fédéral est en effet de rénover ce lieu emblématique du pays. Mais, pour organiser pareille manœuvre, la Régie des Bâtiments devait bien sûr “calculer” son coût… Pour la rénovation globale, intérieure et extérieure, on parle en effet d’un montant de 100 millions d’euros. Pour rappel, la construction des extensions du palais, situées de part et d’autre de la rue de Bruxelles (entre 2005 et 2012) et visant à regrouper les services judiciaires autour de la place Saint-Lambert s’était élevée à quelque 90 millions d’euros.

Emblème

”Tout comme le Palais de Justice de Bruxelles, l’ancien Palais des Princes-Evêques est un bâtiment emblématique de notre pays, de la Wallonie et de la ville de Liège en particulier. La rénovation et la restauration de cet édifice sont indispensables à la conservation de ce patrimoine exceptionnel et j’en ai fait une de mes priorités”, a commenté Mathieu Michel. “Son état est préoccupant, mais au-delàs des travaux urgents pris en charge par la Régie, il est indispensable de fédérer toutes les énergies vers un projet de restauration ambitieux pour ce patrimoine extraordinaire de notre pays. Je suis reconnaissant à Michel Foret d’avoir accepté de nous accompagner pour cette nouvelle ambition”.

Ce jour, le protocole a donc été signé et il prévoit la mise en place d’un comité de pilotage afin de faciliter les échanges entre les différentes instances concernées et de permettre ainsi que les travaux soient effectués dans les meilleures conditions… un comité de pilotage dont Michel Foret sera donc le président, lui qui connaît bien ce bâtiment. “J’ai accepté cette mission car j’ai une bonne connaissance de la valeur de ce bâtiment qui fait référence et car je sais aussi combien il est emblématique”, indiquait ce vendredi Michel Foret. “Le Palais des Princes-Évêques, c’est l’Histoire et la vie des Liégeois. On y rend la justice, on y pratique la démocratie provinciale et on y célèbre même des événements… En 2014, lors du centième anniversaire du début de la Première Guerre Mondiale, j’y ai personnellement reçu 28 chefs d’État”.

Pour le ministre régional Adrien Dolimont, l’avantage du comité de pilotage est qu’il” permettra de mettre en œuvre dans les meilleurs délais l’intervention requise pour la sauvegarde du Palais des Princes-Evêques et notamment, des façades abîmées. Il s’agit d’une belle collaboration entre deux niveaux de pouvoir et ça aussi, il faut le souligner !”

Deux grandes étapes

Comme précisé ce vendredi, la première grande étape s’étalera donc sur 12 années au moins et consistera en la rénovation globale des façades. Le lancement de ce chantier est prévu pour fin 2024 et se divisera en six grandes phases. Coût estimé de la manœuvre : 20 millions d’euros. “Ce n’est que dans un second temps que les rénovations et restauration seront faites à l’intérieur du bâtiment”, précise-t-on encore à la Régie des Bâtiments. (lire ci-après).

Rappelons que la restauration des façades est une priorité, notamment car il s’agit d’une question de sécurité. “Ces dernières années, la Régie des Bâtiments est intervenue plusieurs fois afin d’effectuer différents travaux de sécurisation et d’étançonnement, notamment des façades des places Notger et Saint-Lambert”. La restauration prévue est donc une restauration “lourde”… en six phases : restauration des façades de la première cour ; des façades de la place St Lambert ; de la place Notger et du Gouverneur ; de la place Tivoli et de la troisième cour ; de la rue du Palais ; de la deuxième cour.

80 millions pour la rénovation intérieure

Comme annoncé ce vendredi, dans un second temps, il s’agit également de rénover en profondeur et de restaurer l’intérieur du Palais. Un chantier qui n’interviendra pas avant 2027 et qui s’élèvera à quelque 80 millions d’euros ! Cette rénovation “se déroulera également sur plusieurs années après une étude approfondie sur base d’un programme des besoins du SPF Justice, mais également sur base d’une concertation entre les différents partenaires impliqués. Ce, tout en tenant compte et en respectant les réglementations en vigueur concernant la restauration de bâtiments classés”, précise-t-on à la Régie. Déjà, entre 2013 et 2022, 3 millions ont été investis dans des travaux d’entretien, de réaménagement et de sécurisation de l’ancien palais…

En 2023 et 2024, la Régie prévoit aussi une série d’autres travaux pour un montant de 800.000 euros : remplacement du tableau général basse tension ; sécurisation des voûtes du sous-sol et du péristyle ; troisième partie des travaux de mise en conformité des installations électriques des combles ; seconde partie de mise en conformité des luminaires de secours ; création du couloir sécurisé de jonction entre les extensions et l’ancien Palais ; aménagement de certains locaux au 1er étage et la création d’une cafétéria ; remise en état de certains murs et plafond.