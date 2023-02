Méry : Il lui perfore la rate !

Selon l’autre protagoniste, Louis lui devait 65 euros. Mais Louis n’était pas d’accord. Il a été convenu d’un rendez-vous pour permettre à Louis de récupérer sa drogue et d’amener l’argent qu’il devait à l’autre homme. Mais Louis a préféré prendre un couteau muni d’une lame d’une vingtaine de centimètres ! La voiture de la personne avec qui il a eu un différent a été endommagée, mais Louis dément être l’auteur de ces dégradations. “Je venais avec un couteau au cas où je devais me défendre”, a déclaré le prévenu lors de sa comparution devant le tribunal.

Un autre jeune homme était venu sur place pour s’acheter une petite quantité de cannabis. Ce dernier connaît Louis. Ils sont allés à l’école ensemble. Il ne s’imaginait jamais être agressé par Louis. “Il m’a porté un coup de poing”, a déclaré Louis. Un élément qui ne convainc ni la partie civile ni le parquet puisqu’aucun témoin n’a vu cette partie de la scène et surtout Louis ne présentait aucune blessure.

Lame de 20 cm !

Ce dernier a porté un coup de couteau au thorax de la victime. Cette dernière n’en revenait pas. L’agresseur l’a saisi par le corps et lui a porté deux autres coups de couteau dans le bas du dos ! La lame de 20 cm s’est enfoncée dans l’abdomen et a perforé la rate ! La victime s’est retrouvée en soins intensifs. Ses jours ont été déclarés en danger. “Je ne me suis pas levé le matin en me disant que j’allais tuer quelqu’un” a expliqué le prévenu. Le tribunal a estimé que l’intention homicide est établie de par l’arme utilisée qui était de nature à pouvoir donner la mort, mais aussi la localisation des coups portés.