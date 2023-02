Pour accéder à Hors-Château, une déviation est prévue via les rues Léopold, de la Cathédrale, Nagelmackers, les quais de Meuse, les rues des Aveugles, de la Résistance et Crève-Coeur.

La rue du Pont est fermée à la circulation entre le carrefour avec la rue de la Boucherie et la place du Marché.

La rue des Mineurs est inaccessible au départ du carrefour et placée en double sens de circulation au départ de la rue Hors-Château.

Un accès vers Feronstrée, exclusivement réservé aux riverains et aux livraisons, est possible via le pont des Arches puis rues du Pied-du-Pont des Arches, de la Cité, du Pont, de la Boucherie et Potiérue.