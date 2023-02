Budget reporté à Liège: "On navigue à vue"

Pour la cheffe de groupe Caroline Saal, “cette absence de budget témoigne d’un manque d’anticipation, de sérieux et de solutions face aux défis que rencontre Liège”… Car le budget, c’est avant tout un outil de pilotage... Or ici, “on navigue à vue”. Et d’avoir pour conséquence “une gestion communale opaque et sans respect du débat démocratique”, insiste-t-elle !

Pas une première

”En suivant d’élémentaires principes de bonne gouvernance, les budgets doivent normalement être présentés avant le début de l’année considérée. Voilà deux ans que cette procédure n’est plus respectée. Concernant le budget 2022, le délai avait été expliqué d’une part par les différentes crises auxquelles la ville de Liège a dû faire face : la pandémie de Covid-19, une attaque informatique, et des inondations de grande ampleur ; et d’autre part, en raison du besoin d’avancer sur un nouveau plan de gestion pour résorber la dette communale”… Rien de tout cela cette année… et le plan de gestion demandé par le Crac (Centre régional d’aide aux communes) a bien été voté en 2022.

Question dès lors : doit-on craindre le pire lorsqu’on sait que les finances sont plombées par les cotisations de responsabilisation (pensions) et les coûts de centralité ? Pour Caroline Saal toujours, en fonctionnant de la sorte (affaires courantes), “la majorité retarde d’autant les indispensables réformes dont la ville a besoin […] gérer une ville sans budget met en péril la bonne marche de nos services publics ainsi que les projets importants pour notre ville et ses habitants. Il est nécessaire de présenter une vision globale : les projets en cours, ceux à venir et aussi ceux qui, finalement, seront reportés ou délaissés”.

Autre question : ce nouveau report témoigne-t-il d’un désaccord inquiétant au sein de la majorité PS-MR ? En aucun cas répond l’échevine des Finances Christine Defraigne…

”Un non-événement”

La Première échevine de Liège se veut en effet rassurante, rappelant que, même sous le régime du douzième provisoire, “la ville continue de fonctionner. Et l’an dernier, ce report nous avait permis d’intégrer les sauts d’index” ; en étant plus en phase avec la réalité doit-on comprendre.

Quant à dire que les finances de la Ville de Liège sont bonnes, c’est un pas que ne franchira toutefois pas l’élue MR : “car on le sait, oui, il y a toujours le problème des pensions qui plombe le budget. La situation est compliquée”. Mais de préciser également que le budget extraordinaire est, lui, établi tandis que les discussions aboutissent sur le budget ordinaire. “Ce report est donc un non-événement mais tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, il n’y a d’accord sur rien”.