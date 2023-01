Projet Weerts sur le site Fontaine : plus de 1.200 lettres de réclamations

Concrètement ce projet prévoit de 5 halles pour un total de construction d’approximativement 250 000 m². Comme nous l’indiquions déjà à la genèse de ce dossier, la société Weerts dit vouloir ici répondre à la demande existante en matière de logistique en proposant des bâtiments et des services logistiques sur mesure à de (futurs) clients. Les bâtiments abriteraient des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires (réfrigérées ou non), des articles provenant de l’e-commerce, mais pas de produits dangereux. Pour transporter ces produits, le site comporterait 345 quais de chargement et 212 places de parking d’attente pour les camions. Le personnel disposerait, lui, de 1 131 emplacements de voiture, dont 566 couverts et 565 en aérien. Il y aurait également 224 emplacements-vélos et des équipements pour personnes à mobilité réduite. Les infrastructures seraient équipées de panneaux photovoltaïques permettant la production de 14 000 MWh/an. Selon les estimations du groupe Weerts, il est question de 1 100 emplois.

Dans les lettres de réclamations, ce sont principalement les nuisances générées par une telle activité (trafic, nuisances sonores, pollution, perte de la biodiversité des lieux etc.) qui sont pointées du doigt.