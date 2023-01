Permis de Liège Airport : “totalement inacceptable”

Recours en vue ?

Accord ministériel, fin des débats ? Pas tout à fait. Car si la tension était clairement palpable entre le MR et Ecolo au sein du Gouvernement wallon, dans un dossier qui aurait pu fragiliser l’équilibre politique wallon, ce compromis ministériel n’enterrera pas définitivement le dossier du renouvellement de permis de Liege Airport. De recours, il pourra encore en être question en effet mais il serait à porter devant le Conseil d’État cette fois. “Le seul problème, c’est que cette procédure est plus longue, plusieurs années parfois”, nous confiait ce membre du collectif Stop Alibaba&Co. Et en attendant, l’activité aéroportuaire ne cessera logiquement pas.

Du côté de Stop Alibaba&Co, la déception était en tout cas palpable. On préfaçait d’ailleurs les “tristes” années qui se profilent à l’ombre de Liege Airport. “Le nombre de vols pourra encore progresser jusqu’à 55000 mouvements par an, une augmentation de 40 % par rapport à 2021 – une année record. Et encore, la limite ne concerne que les avions de plus de 34t, alors même que FedEx, par exemple, vient d’en acquérir 30 qui passent sous cette limite. Pour nous, il s’agit clairement d’une occasion manquée. Alors que tous les signaux climatiques et environnementaux sont au rouge, il est tout simplement irresponsable d’autoriser encore le développement d’une infrastructure dont le fonctionnement actuel annule déjà tous les efforts de réduction des GES à l’échelle de la Wallonie”.

Parmi les principaux regrets, il y a en effet ce manque de “courage” dénoncé face à des enjeux climatiques encore défendus jeudi dernier lors d’une rencontre pourtant cordiale avec le Gouvernement wallon dans son ensemble. “Le gouvernement wallon a plutôt choisi la politique de l’autruche et la fuite en avant, à rebours des ambitions affichées par son Ministre-président de faire de la Wallonie une “région pionnière et avant-gardiste qui montre la voie” en matière de développement durable. Une décision dont nous finirons tous et toutes par payer, encore une fois, le prix fort, à court ou moyen terme”, poursuit Stop Alibaba&Co.

Si aucune décision formelle n’est prise à ce stade, on comprend dans la réaction des collectifs que la volonté n’est pas d’abandonner : “Notre lutte ne s’arrête évidemment pas à cette décision sur le permis. Au contraire, nos dirigeants nous ont encore prouvé qu’ils sont incapables de se montrer à la hauteur des enjeux de notre époque. C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de prendre notre propre sort en main, et de tout faire pour éviter la catastrophe dans laquelle ils s’obstinent à vouloir nous enfermer”.