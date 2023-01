Liège : Le serveur casse un verre sur la tête d’un SDF !

Ali, 21 ans, qui était serveur, a écopé d’une peine de travail de cent heures ou à défaut, huit mois de prison pour avoir violenté un SDF et des clients alors qu’il travaillait sur la place du Marché à Liège. Le 9 juillet 2021, peu après 22 h 30, la police a été requise car un serveur venait de jeter un verre à l’arrière de la tête d’un SDF, le blessant à sang coulant ! Un homme et une femme qui étaient attablés à la terrasse voisine n’ont pas apprécié le comportement du serveur et ont décidé d’intervenir. Ils se sont interposés et ont également été pris pour cible.