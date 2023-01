Du streaming à volonté pour les habitants de la Province de Liège

Elle propose à leurs usagers un riche catalogue de 900 titres de films et séries, à portée culturelle et pédagogique, dont le contenu a été soigneusement sélectionné en fonction de la nature de ses utilisateurs et qui compte un large choix de films de fiction de qualité, parfois primés et issus du monde entier, de documentaires passionnants et de programmes pour enfants (intégrant une classification par âge), le tout garanti sans publicités et sans collecte de données personnelles. Un catalogue qui s'étoffe de jour en jour et que la Province de Liège espère ouvrir à la production cinématographique locale.

Soucieuse d'élargir son offre de services aux usagers des bibliothèques publiques de son réseau, la Province de Liège a souscrit un abonnement à la plateforme de VOD filmfriend pour une période initiale de deux ans, le rendant accessible aux usagers via le portail MaBibli. Concrètement, pour accéder gratuitement à la plate-forme, il suffit donc aux utilisateurs de disposer d'un pass MaBibli valide, et de s'y connecter avec ses identifiants (https://filmfriend.mabibli.be/) ! En plus du navigateur de leur ordinateur, les utilisateurs ont le choix entre des applications TV pour Apple TV, Android TV et Fire TV, ainsi que des applications mobiles pour Apple iOS et Android.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de la Bibliothèque provinciale des Chiroux, qui pourront bénéficier de contenus pédagogiques d'un genre nouveau, dans l'attente de l'emménagement de leur bibliothèque au cœur du Centre de Ressources du B3 à Bavière, dont l'ouverture est programmée pour le 1er juillet 2023 (www.bibliothequechiroux.be/demenagement).