Chênée : Accusés d’avoir volé un zodiac lors des inondations !

Pour bien comprendre cette affaire, il faut se replonger dans l’ambiance apocalyptique qui a régné pendant plusieurs jours dans toute la province. L’eau est montée à une vitesse folle dans les rues de plusieurs villages emportant parfois des maisons entières dans son sillage. Certains habitants se sont retrouvés coincés chez eux pendant plusieurs jours. D’autres ont carrément dû monter sur leur toit pour échapper aux flots d’une violence inouïe. Des victimes sont décédées. Des corps flottaient dans les rues. Toute la population était effrayée. Les secours peinaient à agir tant l’eau était déchaînée et haute. Ils ont sauvé des habitants mettant en danger leur propre vie.

Un auteur jamais identifié

Alors que l’eau envahissait les habitations, elle a provoqué de nombreux dégâts, mais aussi des incendies. Dans certaines maisons, les habitants étaient non seulement prisonniers de leur maison, mais ils devaient en plus tenter d’éviter de mourir brûlés vifs ! C’est dans cette ambiance d’apocalypse dire des pires films d’horreur que certains ont pris leur courage à deux mains pour venir en aide aux habitants. Parfois, ces actes de bravoure étaient tout simplement fous et irréfléchis tant ils mettaient en danger les intervenants. C’est dans ce chaos que des jeunes ont souhaité aider à sauver des gens. Deux de ceux-ci sont soupçonnés d’avoir commis un vol avec violence d’un zodiac servant à sauver des gens. Selon les déclarations de plusieurs témoins, trois jeunes, dont un avec des cheveux verts qui n’a jamais été identifié, ont saisi un zodiac appartenant aux pompiers. Cet homme aux cheveux verts n’aurait pas hésité à porter un coup de pagaie au pompier pour prendre le bateau !

Les deux autres qui ont été identifiés se sont retrouvés avec le troisième sur le bateau. Selon le parquet, leur comportement a non seulement mis en danger les pompiers, mais aussi leur propre vie ! Ils ont failli être emportés par les flots avant de faire demi-tour. “Nous n’avons pas volé le bateau”, a expliqué l’un d’eux. “Le gars aux cheveux verts a tenté de frapper le pompier et nous nous sommes approchés pour le raisonner.”

Pour le parquet, bien que les intentions des prévenus étaient au départ louables, la manière dont ils ont agi est inadmissible. “Les pompiers faisaient des tours de reconnaissances pour établir un listing de priorité dans les interventions à faire. Si la population ne respecte pas les injonctions, le chaos devient encore plus grand.” Mes Grulois et Wertz ont plaidé l’acquittement pour leurs clients en estimant qu’il n’était pas établi qu’il avait l’intention de voler le zodiaque. Ils ont également plaidé la suspension du prononcé et la peine de travail. Étant donné l’absence d’antécédents, le parquet ne s’est finalement pas opposé à une suspension du prononcé. Le tribunal rendra sa décision en février.