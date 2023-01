L'opérateur Challenge pourrait déplacer son activité de Liege Airport vers Ostende

"Il y a des contacts avec Ostende, mais aucune décision n'est prise. Les choses pourraient cependant aller très vite et on pourrait en arriver là si le bon sens politique ne prend pas le dessus", assure le management de Challenge qui y voit plus qu'une hypothétique menace. "Partir à Ostende est quelque chose de réaliste et potentiellement possible. Il y a des entrepôts en construction et l'aéroport a des projets dans le développement d'un pôle logistique".