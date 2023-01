Liège Airport va installer des caméras intelligentes pour monitorer le flux des véhicules

Liege Airport, la Sofico et le SPW Mobilité et Infrastructures vont ainsi installer 18 caméras sur 9 sites de comptage autour de la zone aéroportuaire de manière à quantifier et à analyser les flux en lien avec les différentes zones. Cela permettra de recueillir des données objectives pour le développement de projets futurs ou pour améliorer la mobilité autour de l'aéroport.

Le coût de ce projet, estimé à 300.000 euros, est pris en charge par l'aéroport. Le SPW sera chargé de la récolte des données, de leur stockage et de leur traitement.

L'installation de ces caméras intelligentes est prévue pour fin 2023.