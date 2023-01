Liège : 10 ans requis pour tentative d'assassinat, viols et traite des êtres humains

Le prévenu présente un passé judiciaire dans différents pays comme l'Espagne et la France. Il s'était installé en 2018 en Belgique, à Seraing, où il avait exploité la prostitution d'une dame. Cette femme était hébergée par lui depuis 2019. Elle avait révélé qu'il contrôlait ses activités, lui prenait son argent, lui portait régulièrement des coups et lui imposait des relations sexuelles.

Le prévenu avait effectué une courte période de détention préventive pour ces faits de traite des êtres humains et de prostitution. A sa sortie de prison, il avait constaté qu'il avait perdu le contrôle de la prostituée et qu'elle s'était installée avec un autre habitant de Seraing. Après avoir proféré des menaces, il avait agressé son adversaire de trois coups de couteau au thorax, dans le dos et au bras. La victime avait évité la mort de peu.

Le parquet a requis contre le prévenu une peine de 10 ans d'emprisonnement pour l'ensemble des faits. La défense, représentée par Me Bosquin, a plaidé la légitime défense et a contesté les accusations liées aux faits de prostitution.

Le jugement sera prononcé le 22 février.