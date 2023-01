C’est une riveraine des lieux qui a vu que deux individus forçaient la vitrine tandis qu’une troisième personne faisait le guet. Elle a aussitôt appelé la police qui est arrivée immédiatement sur les lieux. Les voleurs ont été arrêtés à l’intérieur du magasin avec un préjudice dont on ignore l’ampleur.

”Des devoirs d’enquête seront faits”, a précisé le parquet de Liège puisqu’un autre magasin, se trouvant à proximité, a aussi fait l’objet d’un vol. “Mais pour celui-là il n’y a pas de trace d’effraction”. À l’intérieur, les policiers ont retrouvé des sachets préparés avec des articles du magasin.

Les deux suspects, nés en 1991 et 2001, ont été interpellés et privés de liberté. Ils ont été déférés au parquet de Liège ce mardi matin et le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.