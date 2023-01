Liège : des lits supplémentaires face à l’offensive hivernale

Au vu de la dégradation des conditions météorologiques ce vendredi, la cellule de veille a pris des mesures pour faire face, dès ce week-end, à une éventuelle saturation des abris déjà disponibles. En concertation avec les services d’accueil de jour, plusieurs structures élargiront leurs plages d’ouverture durant toute la semaine prochaine. Les services de police auront également une attention particulière et veilleront à ne laisser personne passer la nuit en rue. La volonté du Collège et des partenaires du Relais Social étant d’assurer la prise en charge et l’accueil de toute personne désireuse de trouver un abri pour la nuit en cette période de froid intense.