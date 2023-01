Chutes de neige: électricité rétablie sur l’ensemble du réseau en province de Liège

La neige tombée en province de Liège a engendré des perturbations sur le réseau de distribution d’électricité et de gaz, en raison d’arbres tombés ou d’accidents de roulage, notamment à Tilff, Aywaille, Anthisnes, Trooz, Comblain, Esneux et Jalhay. “Nos équipes sont sur le pont toute la nuit pour rétablir le plus rapidement possible votre électricité”, communiquait le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en province de Liège Resa, vendredi soir.