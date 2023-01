Exclusif : 25,3 % des employés liégeois ont une voiture de société

Ceci dit, dans la province de Liège, malgré leur part également croissante, le vélo et le train/tram/bus restent encore en dessous de la moyenne wallonne. La voiture emporte toujours la préférence haut la main. C’est notamment ce qu’il ressort du baromètre de mobilité annuel de l’entreprise de services RH Acerta, qui recense les habitudes de mobilité de 330 000 travailleurs, dont 12 500 de la province de Liège.

Dans la province de Liège, 1 employé sur 4 (25,3 %) dispose d’une voiture de société. C’est une augmentation de 5,5 % par rapport aux 24 % en 2021, et seul le Brabant wallon attribue plus de voitures de société. Pourtant, même si la voiture reste très populaire, elle n’est plus le seul moyen de transport des travailleurs pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail depuis longtemps.

En effet, le règne de la voiture pour les déplacements domicile-lieu de travail commence à faiblir, même dans la province de Liège, d’après le baromètre de mobilité d’Acerta. Le vélo et les transports en commun en tirent profit. Si la part des travailleurs cyclistes dans la province de Liège reste encore inférieure à la moyenne avec 3,5 %, la progression (+30,2 %) est indéniable. La part de travailleurs qui prennent les transports en commun dans la province de Liège a également augmenté, mais reste inférieure à la moyenne wallonne, avec 4,8 %.

Il faut plus de flexibilité

”Depuis quelque temps déjà, les gens se montrent de plus en plus conscients quant à leurs déplacements”, explique Benoît Caufriez, directeur d’Acerta Consult. “La prise de conscience générale en matière d’environnement, la diversification de l’offre de moyens de transport (avec par exemple la trottinette), le vélo (électrique) qui a redoré son blason… Ces exemples illustrent parfaitement cette conscientisation croissante. L’augmentation des prix du carburant ces derniers mois s’ajoute à cela. Elle semble faire en sorte que les travailleurs n’optent plus automatiquement pour la voiture et que son règne, qui dure depuis des décennies, soit sur le déclin. Le vélo et les transports en commun gagnent en importance dans les trajets domicile-lieu de travail, et les chiffres pour Lièges se rapprochent sans cesse de la moyenne wallonne. En ce qui concerne les transports en commun, nous présumons que des systèmes d’abonnement plus flexibles qui répondraient mieux à l’augmentation du travail à domicile, par exemple, pourraient encore constituer une piste d’amélioration.”

Peu de combinaisons des moyens de transport

Le baromètre de mobilité d’Acerta évalue également les chiffres relatifs aux combinaisons possibles des moyens de transport, et montre que la combinaison reste un phénomène marginal en Wallonie et particulièrement dans la province de Liège. En effet, 91,9 % des travailleurs de la province de Liège optent exclusivement pour la voiture, un taux supérieur à la moyenne wallonne mais inférieur à celui de 2021 (92,9 %). Loin derrière, les transports en commun sont le deuxième choix dans la province de Liège : 4,2 % y ont recours exclusivement. Dans la province de Liège, les combinaisons concernent le vélo : 1,8 % opte exclusivement pour le vélo, et 1,5 % le combine avec la voiture. Ces dernières années, la distance moyenne domicile-lieu de travail pour la province de Liège a légèrement augmenté chaque année, pour atteindre 24,98 kilomètres en 2022.

Les données recueillies sont basées sur les données salariales réelles d’un échantillon de travailleurs en service auprès de plus de 40 000 employeurs issus du secteur privé, auquel appartiennent aussi bien des PME que de grandes entreprises. L’échantillon de la province de Liège comprend plus de 12 500 travailleurs en service auprès de plus de 2000 employeurs.

