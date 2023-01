Liège : il lance les pavés du chantier du tram 

Mohamed, 25 ans, a écopé de deux peines pour un total d’un an et un mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir adopté un comportement particulièrement dangereux. Le 5 novembre dernier, la police de Liège a été requise dans le centre-Ville au niveau du chantier du tram à hauteur de la rue Léopold à la suite d’une agression. À leur arrivée, les enquêteurs ont constaté la présence d’un individu maintenu au sol par un second. Le premier est identifié comme étant le nommé Mohamed. Les personnes qui se trouvaient à proximité l’ont directement qualifié de “fou”. Celui-ci était entravé par un homme qui présentait des traces de sang sur la main droite. Sa main était également gonflée et bleue.