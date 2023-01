Un “voleur-carrossier” pour le moins audacieux !

Plus c’est gros, plus cela marche, mais quand même… Dimanche un voleur pour le moins audacieux a été interpellé, rue de la Station, à Chênée dans une situation pour le moins délicate. En effet vers 15 h 30, alors qu’il était occupé à démonter les pare-chocs d’une Ford Fiesta stationnée en bordure de rue, le propriétaire de la voiture est arrivé et lui a demandé ce qu’il faisait. S’en est suivi une conversation pour le moins surréaliste entre les deux hommes et ce, alors que le légitime propriétaire avait pris soin d’appeler la police.