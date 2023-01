Liege Airport : moins de mouvements mais toujours du bruit ?

Nuisances sonores

Pour rappel, à la suite de l’octroi du permis de renouvellement pour 20 ans des activités de Liege Airport, octroyé fin août 2022, de nombreux recours avaient été déposés, à commencer par celui de l’aéroport lui-même, qui jugeait trop pénalisant les conditions émises dans ce nouveau permis. Principalement, la direction de Liege Airport pointait du doigt cette limitation du nombre de mouvements, à 50.000 par an maximum, alors que l’ambition était de doubler l’activité actuelle, en passant de 35.000 à près de 70.000 mouvements par an, d'ici 2042…

Autre pierre d’achoppement : les quotas sonores imposés dans le permis. Globalement, le permis imposait une réduction de 5 % par an dès 2024 des bruits générés par l’activité aéroportuaire et de 3 % par an dès 2034… ce qui, in fine, devait permettre d’atteindre une réduction des nuisances sonores de l’ordre de 70 %, entre 23 h et 7 h du matin, à l’horizon 2042.

Outre la Région flamande, plusieurs communes flamandes et wallonnes avaient introduit un recours… À l'instar de plusieurs associations, la motivation différait de l’aéroport, la volonté étant de réduire au maximum les nuisances générées.

L’administration avait donc jusqu’à ce vendredi 13 janvier pour rendre son rapport… ce qu’elle a donc fait puisque le dossier a bien été envoyé dans les temps aux ministres wallons.

Que dit ce rapport ? Puisque les fonctionnaires technique et délégué étaient en charge de l’instruction en première instance de cette demande de permis unique, c’est ici la Direction des Permis et Autorisations du SPW ARNE qui a instruit le dossier… et globalement, le vent semble tourner en faveur de l’aéroport ; concernant les quotas sonores du moins.

En effet, si le rapport maintient la limitation à 50.000 maximum le nombre de mouvements annuels, les normes sur les quotas sonores ont clairement été assouplies. Plus lente, la diminution des nuisances serait aussi, à terme, moindre ce qui permettrait globalement aux compagnies de disposer de plus de temps pour renouveler leur flotte d'avions… Et ce même si à moyen terme (10 ans) les avions gros-porteurs les plus anciens (et donc les plus bruyants) seront bannis de l’aéroport liégeois.